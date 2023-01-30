ضبط متهم مخمور هدد مواطنا بمسدس في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة القبض على شخص مجهول الهوية هدد مواطنا بمسدس ناري.

وأشارت المديرية في بيان، اليوم الإثنين إلى «شكوى تقدم بها شخص ليبي الجنسية ضد شخص مجهول الهوية يقود مركبة معتمة الزجاج وهدده السائق بمسدس».

وتمكن أعضاء المركز ووحدة التحريات من تحديد هوية الشخص المطلوب، بعد تكليف وحدة التحريات والقبض بالمركز بالبحث والتحري عن المركبة وسائقها.

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القبض على الشخص المطلوب في حالة سكر ظاهر

وألقت التحريات القبض على الشخص المطلوب في حالة سكر ظاهر، واعترف بما نُسب إليه وتهديد الشاكي، كما عثر بحوزته على مسدس وسكين وخمور.

واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص .

المتهم عقب القبض عليه في الكفرة. (مديرية أمن الكفرة)