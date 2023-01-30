ضبط أحد أخطر تجار المخدرات في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط أحد أخطر تجار المخدرات داخل مدينة طبرق، بعد إعداد كمين له وإيقاعه متلبسا خلال بيع كميات من المخدرات.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي فرع الجهاز في طبرق معلومات حول نشاط أحد سكان حي الأندلس في بيع وترويج المواد المخدرة من «حشيش» و«كوكايين» داخل منزله، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واستُهدف المتهم حيث تمكن الأمن من القبض عليه رغم مقاومته ومحاولته الهرب، وعثر داخل منزله على 23 قطعة من مخدر الحشيش، وربع كيلوغرام من «الكوكايين»، كما اتضح إخفاؤه 50 قطعة «حشيش» وربع كيلوغرام آخر من «الكوكايين» في سيارته.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، ثم اتُخذت معه الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة غرب طبرق.