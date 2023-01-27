  • Alwasat News
Atwasat

ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 10:15 مساء
ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار
قاتل ابن أخيه في قصر الأخيار، 27 يناير 2023، (الداخلية)
alwasat radio

ضبط أعضاء البحث الجنائي بمركز شرطة قصر الأخيار شخصا أقدم على قتل ابن أخيه بسبب نزاع على بيع قطعة أرض.

تعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ للمركز من مواطن بشأن تعرض أخيه للخطف خلال جنيه ثمار الزيتون داخل مزرعته من قبل مجهولين، حيث أفاد العمال بالمزرعة عن مواصفات السيارة المستخدمة بالجريمة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ضبط الجاني وسلاح الجريمة
وأمس الخميس، اكتشف رجال الأمن السيارة المبلغ عنها، وعثر بداخلها على جثة المجني عليه مقيد اليدين من الخلف، وفي منطقة العانة إثر طلق ناري من بندقية صيد.

وتمكن أعضاء البحث الجنائي من ضبط الجاني، وهو عم الضحية، وهو في حالة سكر، وبحوزته سلاح الجريمة بندقية خرطوش، بالإضافة إلى مسدس تركي وسكين، واعترف بارتكابه الجريمة، كما اتضح أنه سبق تورطه في جريمة قتل في السابق، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال

«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر

كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر
كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكم المحلي تبحث إجراءات عملية لتعويضات حرب العاصمة
الحكم المحلي تبحث إجراءات عملية لتعويضات حرب العاصمة
بالصور.. اعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة
بالصور.. اعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة
وكيل «الحكم المحلي» يبحث الأوضاع المالية والإدارية في 6 بلديات
وكيل «الحكم المحلي» يبحث الأوضاع المالية والإدارية في 6 بلديات
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى أي طرف
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى ......
ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار
ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار...
«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات الموردة عبر منظمة الغذاء العالمي
«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات ......
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت...
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع...
المزيد