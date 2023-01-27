ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء البحث الجنائي بمركز شرطة قصر الأخيار شخصا أقدم على قتل ابن أخيه بسبب نزاع على بيع قطعة أرض.

تعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ للمركز من مواطن بشأن تعرض أخيه للخطف خلال جنيه ثمار الزيتون داخل مزرعته من قبل مجهولين، حيث أفاد العمال بالمزرعة عن مواصفات السيارة المستخدمة بالجريمة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ضبط الجاني وسلاح الجريمة

وأمس الخميس، اكتشف رجال الأمن السيارة المبلغ عنها، وعثر بداخلها على جثة المجني عليه مقيد اليدين من الخلف، وفي منطقة العانة إثر طلق ناري من بندقية صيد.

وتمكن أعضاء البحث الجنائي من ضبط الجاني، وهو عم الضحية، وهو في حالة سكر، وبحوزته سلاح الجريمة بندقية خرطوش، بالإضافة إلى مسدس تركي وسكين، واعترف بارتكابه الجريمة، كما اتضح أنه سبق تورطه في جريمة قتل في السابق، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه.