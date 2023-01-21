صيانة خطوط ومحولات الكهرباء في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في شبكة التوزيع بمدينة طبرق، شملت الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والمحولات.

وقالت الشركة، اليوم السبت، إن أعمال الصيانة تهدف إلى تحسين وتطوير وصيانة شبكة التوزيع في كامل ربوع ليبيا، مشيرة إلى أن العمل يجري وفق خطة أعدتها دائرة توزيع شرق طبرق لضمان استقرار الشبكة في المنطقة.

كما جرى افتتاح ورشة لصيانة المحولات بالمبنى الجديد التابع لإدارة توزيع طبرق، للشروع في صيانة المحولات.

- شركة الكهرباء تطالب إدارات التوزيع بمراعاة المناطق البعيدة ومنخفضة الحرارة

-«الكهرباء»: صيانة طارئة لدائرة نقل طاقة بمحطة تحويل في مرزق

- «الكهرباء»: وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة

صيانة طارئة في القريات الغربية

وكذلك، جرى الانتهاء من الصيانة الطارئة علي محول القدرة رقم 2 جهد 11/66 ك٠ف بمحطة القريات الغربية، على يد فريق الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان.

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، وهي التي بدأت في ديسمبر الماضي وينفذها فنيو ومهندسو الشركة بالتعاون مع مختصين من شركة «جي إي» الأميركية.

أعمال صيانة لشبكة الكهرباء في طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة لشبكة الكهرباء في طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة لشبكة الكهرباء في طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)