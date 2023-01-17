«الكهرباء»: صيانة طارئة لدائرة نقل طاقة بمحطة تحويل في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إجراء صيانة طارئة على دائرة نقل طاقة بمحطة تحويل في مرزق، في إطار جهود تحسين أداء الشبكة الكهربائية في كامل ربوع ليبيا.

ويتعلق الأمر بدائرة نقل الطاقة مجدول رقم «1» في محطة تحويل «11/66 ك.ف حميرة»، واطلعت بالأعمال فرقة الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط مرزق، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وفي وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء عودة التيار إلى منطقة وادي الربيع بعد ساعات من الانقطاع، وأوضحت في بيان مقتضب تغيير التغذية على خط الضواوي «30» في بئر العالم.

صيانة لدائرة نقل طاقة في مرزق، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

صيانة لدائرة نقل طاقة في مرزق، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)