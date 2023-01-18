شركة الكهرباء تطالب إدارات التوزيع بمراعاة المناطق البعيدة ومنخفضة الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط

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القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، إدارات التوزيع بكافة مناطق ليبيا بضرورة مراعاة المناطق البعيدة ومنخفضة الحرارة عند توزيع التيار على الشبكة الكهربائية، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد عمر المشاي، صباح اليوم الأربعاء، في طرابلس مع مديري إدارات التوزيع عن المناطق الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى الموزعة بكامل ربوع البلاد.

وضع الشبكة الكهربائية

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع خصص لمناقشة وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد والاستماع لكل مدير إدارة، كل حسب منطقته، من حيث جهد التوزيع للتيار الكهربائي والإمكانية والقدرة التوزيعية.

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وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن مجلس الإدارة أصدر تعليماته بتوفير كامل النواقص والاحتياجات للإدارات المعنية، وشدد على ضرورة الاهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطق ذات المسافات البعيدة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الذروة الشتوية.