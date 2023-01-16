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وفد أميركي برئاسة عضو في الكونغرس يصل مقر «لجنة 5+5» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 05:36 مساء
وفد أميركي برئاسة عضو في الكونغرس يصل مقر «لجنة 5+5» في سرت
وصول الوفد الأميركي لى مقر لجنة «5+5» في سرت، الإثنين 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)
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أفاد مراسل قناة «الوسط» (WTV) بوصول وفد أميركي برئاسة عضو في الكونغرس إلى مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت اليوم الإثنين، حيث تعقد اللجنة اجتماعها لليوم الثاني على التوالي بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

ويعد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المنعقد في سرت يومي 15 و16 يناير الجاري، هو العاشر للجنة، والأول بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ أبريل 2022، والذي يجري بحضور فريق المراقبين الدوليين والمحليين المعني بمراقبة وقف إطلاق النار بناء على الاتفاق الموقع في أكتوبر 2020.

القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية
وقال باتيلي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت إنه لمس في أعضاء اللجنة «العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا»، وأضاف «ما شهدناه في عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية».

- باتيلي يعلن إطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين والليبيين لوقف إطلاق النار
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- باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

ونوه باتيلي، بعقد اجتماع خلال أسابيع مع دول جوار جنوب ليبيا لبحث سبل إخراج المرتزقة، مشيرا إلى اتخاذ قرارات مهمة لبحث ملف المرتزقة وتحديدا مع دول جوار جنوب ليبيا «السودان - تشاد - النيجر».

وعبر باتيلي عن الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وقال «التقينا المراقبين الدوليين والمحليين وبحثنا إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت»، متوقعا «التزام السياسيين بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية».

إطلاق عمل مراقبي وقف إطلاق النار في سرت
وأعلن باتيلي، إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين في سرت خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت أمس الأحد. وقال خلال الاجتماع إن «وجود المراقبين الليبيين والأمم المتحدة هنا سيعزز الثقة بين الجانبين، وسيسمح لنا بالمضي قدما في تدريب وتشغيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار الليبي»، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

وصول الوفد الأميركي لى مقر لجنة «5+5» في سرت، الإثنين 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)
وصول الوفد الأميركي لى مقر لجنة «5+5» في سرت، الإثنين 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)
وصول الوفد الأميركي لى مقر لجنة «5+5» في سرت، الإثنين 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)
وصول الوفد الأميركي لى مقر لجنة «5+5» في سرت، الإثنين 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)
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