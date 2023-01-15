المحجوب يكشف أهم بنود اجتماعات لجنة «5+5» مع باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، أهم بنود اجتماعات لجنة «5+5» مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، في سرت اليوم.

ولفت المحجوب، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية.

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وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين.