«وال»: «5+5» تبحث إخراج المرتزقة وتبادل المحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت ظهر اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وتتناول اجتماعات اللجنة، المستمرة اليوم وغدا الإثنين، ما توصلت إليه اللقاءات السابقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، والبنود الخاصة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وملف تبادل المحتجزين، وأيضا ملف المراقبين الدوليين وعدد من النقاط الأخرى، وفق مراسل الوكالة.

ويحضر أعمال اللجنة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، ومراقبو وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين.

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، 15 يناير 2023، (وال)

باتيلي لدى وصوله مقر اللجنة، 15 يناير 2023، (الإنترنت)