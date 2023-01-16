باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، عقد اجتماع خلال أسابيع مع دول جوار جنوب ليبيا لبحث سبل إخراج المرتزقة، مشيرا إلى اتخاذ قرارات مهمة لبحث ملف المرتزقة وتحديدا مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان - تشاد - النيجر)».

وقال باتيلي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت «لمسنا في أعضاء اللجنة العسكرية المشركة العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا»، وأضاف «ما شهدناه في عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية».

باتيلي: نتوقع التزام السياسيين بما يقوم به العسكريون

وعبر باتيلي عن الحاجة إلى «دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، وقال «التقينا المراقبين الدوليين والمحليين وبحثنا إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت». وأضاف «نتوقع التزام السياسيين بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية».

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وشارك المبعوث الأممي في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي استأنف أعماله صباح اليوم الإثنين بمقرها الدائم بمدينة سرت.

ويعد هذا الاجتماع هو العاشر للجنة، والأول للجنة العسكرية المشتركة بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ أبريل من العام الماضي.