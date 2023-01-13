«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الخميس، إن رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بأكثر من 40% في عام 2022، في ظل استمرار المأزق السياسي وغموض الموقف بشأن الانتخابات العامة.

وأفاد تقرير للجريدة بأن مبعوثي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة سيجتمعون في واشنطن يوم 13 يناير لمناقشة خطواتهم التالية بعد فشل مجلسي النواب والدولة التوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات.

وأضاف أن القادة الغربيون يفقدون صبرهم مع النخبة السياسية الليبية التي فشلت في الاتفاق على أساس لإجراء الانتخابات على مدار أكثر من عام، مع ارتفاع رواتب السياسيين بأكثر من 40%، وفقًا للأرقام الرسمية.

وذكَّر التقرير بتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، وتعثر جهود سابقة بقيادة فرنسا لإجراء انتخابات في عام 2018، في حين لا تزال حكومات موقتة تتنافس على السلطة في البلاد.

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لهجة تهديد غربية تجاه السياسيين الليبيين

ونقلت الجريدة عن ما وصفته بأحد الدبلوماسيين الغربيين الغاضبين قوله: «إنهم يبذلون جهودًا مخلصة في الوساطة، لكن الطابع الثابت للعديد من السياسيين الليبيين على جانبي الانقسام هو التشدق بضرورة الانتخابات ثم القيام بكل ما هو ممكن لإفشالها حتى يتمكنوا من الاستمرار في تبطين جيوبهم. قد نضطر إلى التوقف عن الأمل في أن نتمكن من إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على الانتخابات وإيجاد طريقة للتغلب عليهم بدلاً من ذلك».

وأضاف التقرير أن الاجتماع المزمع للمعوثين الغربيين في 13 يناير بدعوة من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، سينظر في كيفية إجراء الانتخابات، وما إذا كان يجب حثَّ المبعوث الأممي الخاص عبد الله باثيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء هيئة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.

من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الليبي إلى 17.9% هذا العام، وهو الأعلى في إفريقيا، لكن رغم ذلك تظهر بعض التقديرات أن ما يقرب من ثلث الليبيين، خاصة في الجنوب، يعيشون عند خط الفقر أو تحته، بحسب «ذا جارديان».

وبعدما لفتت إلى المحادثات التي جرت بين مجلسي النواب والدولة والخلافات حول بنود الأساس الدستوري للانتخابات، نقلت الصحيفة عن نورلاند قوله إنه لا يوجد ما يمنع عقيلة صالح وخالد المشري من تحديد موعد الانتخابات، لكن الرجلين رفضا القيام بذلك.

42 مليار دينار زيادة في الإنفاق الحكومي خلال 2022

واستند التقرير إلى أرقام مصرف ليبيا المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021.

وارتفعت رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك رواتب السياسيين، بنسبة 42% إلى 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ 33 مليار دينار في العام السابق، حيث كان هذا أكبر بند إنفاق منفرد. وبلغت قيمة دعم المحروقات 20 مليار دينار ومشروعات التنمية 17.5 مليار دينار. كما منحت مؤسسة النفط الوطنية الليبية 34 مليار دينار كميزانية استثنائية. وبلغت ميزانية مجلس النواب 144 مليون دينار، في حين تلقى المجلس الأعلى للدولة 49 مليون دينار،

ويشير التقرير إلى أن قول منتقدين إنه حتى مع السماح بتخفيض قيمة الدينار الليبي، فإن حجم الرواتب والمصروفات يشير إلى أن الطبقة السياسية غير الخاضعة للمساءلة حريصة على تجنب الحكم الصادر عن صندوق الاقتراع، حيث قال تيم إيتون، الخبير في شؤون ليبيا في «تشاتام هاوس»: «أرقام البنك المركزي هذه لا تزال غامضة، لكن من الواضح أن الإنفاق على الرواتب مرتفع بشكل مذهل. بالنظر إلى حجم الأموال التي يُفترض أن تُنفق على الخدمات العامة، فإن الناس العاديين في ليبيا لا يتلقون ببساطة مستوى كافٍ من الخدمة».

الإحباط الشعبي من غياب الانتخابات

وأشارت إلى الإحباط الشعبي من غياب الانتخابات، حيث قال عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، في بيان: «لا يمانع في إجراء الانتخابات إلا طغمة سياسية فاسدة تتقاتل على كل شيء، لكنها متحدة في مصادرة حق الشعب الليبي في تقرير».

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي إن «النخب السياسية بما في ذلك محافظ البنك المركزي ومجلس إدارة البنك المركزي استفادوا منذ فترة طويلة من ثقافة الإفلات من العقاب»، لافتة إلى أن ليبيا «تشهد حالة من الجمود في المسار السياسي وانقسام واستيلاء على مؤسسات الدولة التي تحيل على الشعب الليبي حقه في انتخاب ممثليه».

واختتم التقرير بأن الجدل بين الدبلوماسيين الغربيين يدور حول ما إذا كان سيتم تحديد موعد نهائي صارم للمؤسسات السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق على أساس الانتخابات، وإذا لم يتم الوفاء بهذا الموعد النهائي، ما إذا كان سيتم إطلاق عملية جديدة.