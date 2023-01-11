شكاوى من تأخر مرتبات العاملين ونقص الإمدادات الطبيبة بمستشفى ترهونة التعليمي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

يعاني الأطباء والعناصر المساعدة والعاملين بمستشفى ترهونة التعليمي من تأخر مرتباتهم، فيما قال مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى منذر مختار لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن تلك العناصر «تعمل منذ خمس سنوات من دون مرتبات»، مشيرا إلى إيقاف عقود المتعاونين مع المستشفى من قبل وزارة الصحة.

وأضاف مختار أن المستشفى يعاني أيضا نقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والأطباء في معظم التخصصات الطبية، لافتا إلى أن المستشفى يستقبل في الوقت الحالي «الحالات الطارئة فقط لإنقاذ حياة المواطنين».

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وذكر مختار أن الجهات المسؤولة في الدولة لم تتجاوب مع مطالب إدارة المستشفى رغم تنظيم العاملين عدة وقفات واعتصامات قام بها العناصر الطبية والطبية المساعدة من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية.

ونبه مختار إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن بمستشفى ترهونة التعليمي بهذه الكيفية فإن المستشفى سيكون غير قادر على مواصلة العمل، منوها بأنه المستشفى الوحيد الذي يعمل داخل المدينة حيث يقدم خدماته لأكثر من 250 ألف نسمة.