ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و211 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و211 ألف برميل، اليوم الإثنين، من مليون و209 آلاف برميل المسجلة أول أمس السبت.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن إنتاج المكثفات بلغ 57 ألف برميل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد أن كان 47 ألف برميل في إحصاءات يوم السبت.

فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، اليوم، مليارا و66 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

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