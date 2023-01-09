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أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 08:52 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع إعادة فتح الحدود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ما عزز توقعات نمو الطلب على الوقود، وتعويض مخاوف الركود العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 90 سنتا أو 1.2% إلى 79.47 دولار للبرميل، في حين صعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 90 سنتا أو 1.2% إلى 74.67 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعزز الآمال بشأن زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة انتعاش الأسواق المالية وتراجع الدولار، وضعف العملة الأميركية يجعل السلع المقومة بها في متناول المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وهبط «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط أكثر من 8% الأسبوع الماضي ، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في بداية العام منذ 2016.

مؤشرات اقتصادية إيجابية في الصين
وقال كبير مديري السلع في شركة «فيليب» للعقود الآجلة، أفتار ساندو، «تعافت أسعار النفط الخام من خسائر الأسبوع الماضي مع إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأقل شدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي، التي حددت نغمة إيجابية لتعافي الطلب».

وكجزء من «مرحلة جديدة» في الحرب ضد فيروس «كورونا» المستجد، فتحت الصين حدودها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يصل عدد الرحلات إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة، أي نحو ضعف حركة العام الماضي، وتعافى في قطاع الطيران بنسبة 70% من مستويات العام 2019، كما تقول بكين.

ورغم مكاسب النفط، اليوم الإثنين، لا تزال هناك مخاوف من أن التدفق الهائل للمسافرين الصينيين قد يتسبب في زيادة أخرى في إصابات «كورونا»، وفق «رويترز».

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