رسميا: ليبيا العضو 72 في أكبر منتدى لوزراء الطاقة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منتدى الطاقة الدولي ومقره السعودية، رسميا انضمام ليبيا إلى أكبر منظمة لوزراء الطاقة في العالم وبذلك يصل إجمالي عدد أعضائه إلى 72 دولة.

وقال الأمين العام جوزيف ماكمونيجل: «نتطلع إلى العمل مع ليبيا لتعزيز وتقوية حوار الطاقة العالمي»، وفق ما نقل المنتدى في بيان له نشر عبر موقعه الإلكتروني. وتتمثل مهمة منتدى الطاقة الدولي في تعزيز الحوار العالمي حول أمن الطاقة واستقرار السوق وشفافية البيانات، إضافة إلى التقنيات الجديدة وتحوّل الطاقة.

وحسب الهيئة ذاتها، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الموقتة محمد عون: «سنسعى مع الدول الأعضاء الأخرى لتحقيق أهداف منتدى الطاقة الدولي لأننا ندرك الأهمية الحاسمة للمنتدى الذي يمثل أكثر من 90% من الإنتاج والاستهلاك في العالم، من تسويق وإنتاج جميع مصادر الطاقة»، وأضاف: «بصفتها منتجا راسخا للنفط والغاز على مدى عقود، تعتزم ليبيا لعب دور إيجابي ومؤثر في المنتدى، وستعمل مع أعضاء منتدى الطاقة الدولي الآخرين لتحقيق أهدافها».

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عضوية ليبيا في هيئات ومنظمات النفط

وليبيا التي يبلغ إنتاجها الحالي أكثر من مليون و200 ألف برميل يوميا، عضو أيضا في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول «أوابك»، ومنتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة منتجي البترول الأفريقية.

والأحد، أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الانضمام إلى المنظمة العالمية للطاقة والتي تشكل ملكية دولها أكثر من 90% من النفط العالمي وإمدادات الغاز.

وتأسس منتدى الطاقة الدولي منذ 30 عاما لتعزيز الحوار بين منتجي الطاقة والمستهلكين في «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية، ويضم اليوم عددا أكبر من الأعضاء الذين تجمعهم كلتا المجموعتين.