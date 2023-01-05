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عون يبحث مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ملف عوائد النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 01:40 مساء
عون يبحث مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ملف عوائد النفط
لقاء عون مع مسؤولي الخارجية الأميركية في مقر الوزارة بواشنطن، 4 يناير 2023، (وزارة النفط)
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بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، ملف العائدات النفطية واستغلالها، لتطوير الدولة مع الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة.

وطرح عون، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة بواشنطن، رؤية الوزارة لمستقبل قطاع النفط، وسعيها إلى تحقيق «مبدأ الشفافية والحكومة الرشيدة»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار إلى أهمية التقنية والخبرة الأميركية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في استكشاف وتطوير الحقول النفطية في ليبيا، واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري الذى يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوق الدولية.

دعم فني أميركي لقطاع النفط الليبي
وأكد الجانب الأمريكي دعم رؤية وزارة النفط، وأهمية استغلال عائدات النفط لخدمة الليبيين، مشيرا إلى عدم ممانعة الإدارة الأميركية تقديم العون الفني والعملي من خلال شركاتها والقنوات ذات الاختصاص في مجال النفط والغاز.

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حضر الاجتماع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون شمال أفريقيا جوشو هرس، ومسؤول ملف شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي جرمي برندت، ونائبه جفري هوليس، ومسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية باترك بول.

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