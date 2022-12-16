أميركا: حان الوقت لاستكمال القاعدة الدستورية وآلية عوائد النفط في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الولايات المتحدة إلى استكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وآلية إدارة عوائد النفط التي ستساعد في الحد من «فرص الثراء الشخصي»، وضمان نمو الاقتصاد.

جاء ذلك على لسان ممثل الولايات المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الجمعة، والذي أشار إلى جمود الانتقال السياسي في ليبيا، مبديًا دعم بلاده جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي؛ لتسوية الخلافات بين القادة الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

تلاعب في عائدات النفط

وأضاف: «شهدنا خلال الفترة الماضية تلاعبا في عائدات النفط، واستغلال الميليشيات لها في الشرق والغرب بدلا من استخدامها في تحسين المنظومة الصحية أو القطاعات الأخرى التي تحتاجها.. الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك ويطالب بالانتخابات، ويجب أن تعمل الجهات الفاعلة مع باتيلي لوضع قاعدة دستورية للانتخابات».

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وأشار في هذا السياق إلى «التقدم المحرز» خلال اللقاءات التي جمعت ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددا على ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».