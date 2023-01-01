وزارة النفط والغاز تعلن انضمام ليبيا لعضوية المنظمة العالمية للطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، انضمام ليبيا إلى عضوية منظمة الطاقة العالمية (IEF)، وذلك اعتبارًا من شهر ديسمبر 2022.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن انضمام ليبيا للمنظمة جاء «بناءً على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم (976) لسنة 2022، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية (IEF).

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وأكدت الوزارة أن المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة «قد وافق على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بهذه المنظمة»، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يضم أكثر من 90% من الدول والمنظمات التي تعمل في إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم.

وأضافت وزارة النفط والغاز في ختام بيانها إن ليبيا ستعمل «بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها دولة ليبيا بعد إنشائها وكانت عضوًا مؤسسًا في العديد من هذه المنظمات».