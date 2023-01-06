  • Alwasat News
Atwasat

هل تنجح ليبيا في الوصول إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 06 يناير 2023, 10:32 صباحا
هل تنجح ليبيا في الوصول إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً؟
منشأة نفطية ليبية. (الإنترنت)
alwasat radio

قللت «غرفة الطاقة الأفريقية» من الحديث المتفائل للغاية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن مستقبل الإنتاج النفطي في ليبيا، إذ تأمل الوصول إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد عامين أو ثلاث سنوات مقبلة، بينما قدرت الغرفة النسبة التي يمكن الوصول لها بـ1.8 مليون برميل.

وذكر تقرير للغرفة صدر أوائل يناير 2023 أن الطاقة الإنتاجية القصوى لدولة ليبيا من النفط لن تتجاوز حوالي 1.8 مليون برميل يومياً بحلول 2024، في حال أجريت الانتخابات وساد الاستقرار السياسي في البلاد؛ علماً أن الإنتاج الحالي لم يصل بعد إلى مليون و500 ألف برميل، واستقر في أغلب الأحوال عند مليون و100 أو 200 ألف برميل تقريباً.
وقالت الغرفة التي تعنى بالدفاع عن مصالح قطاع الطاقة في القارة السمراء إنه برغم ذلك، فإن ليبيا قد تشهد نمواً في قدرتها الإنتاجية خلال العام 2023.
وتسببت الانقطاعات النفطية في ليبيا في انخفاض إنتاج السوائل الأفريقية، بينما توقع التقرير أن يظل العرض مستقراً رغم تأثيرات الصراع السياسي الليبي على مستويات الإنتاج الأفريقي خلال 2022.

الانقسام السياسي يمنع استقرار الإنتاج
وحالت الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا دون استقرار الإنتاج، بعد انهيار الإمدادات في منتصف أبريل الماضي عندما أجبرت تظاهرات على إغلاق العديد من مواقع النفط ومحطات التصدير. فيما أقحمت المؤسسة الوطنية للنفط في الصراع السياسي ما أدى إلى استبدال رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله، بحسب الغرفة الأفريقية.

- للاطلاع على العدد «372» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كما رجح التقرير أن تشهد ليبيا أقصى نمو نفطي على المدى المتوسط مقارنة بالعام 2022 شرط أن تهدأ النزاعات الداخلية، ووفق التقديرات قد يصل إنتاج ليبيا إلى 1.3 مليون برميل يومياً في 2023.
وضيّعت ليبيا باعتبارها مصدرة للنفط والغاز فرصة جني الثمار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأوروبية على قطاع المحروقات الروسي. وحسب غرفة الطاقة الأفريقية فإن الإنتاج العالمي خلال العام الماضي يقدر
بـ81.16 مليون برميل في اليوم، بينما ستصل تدفقات 2023 إلى 85.3 مليون برميل في اليوم.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «توقعات عام 2023 لحالة الطاقة الأفريقية» أنه من المتوقع يشهد الطلب على منصات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز زيادة ملحوظة خلال العام الجاري بقيادة دول شمال القارة منها ليبيا ومصر.
وأبرز التقرير أن القارة السمراء تمتلك أكثر من 125 مليار برميل من احتياطات النفط الخام المؤكدة، و600 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

التنقيب التركي والشراكات الأجنبية
وفي أعقاب تراجع الإنتاج بسبب الاضطرابات السياسية والانخفاض الطبيعي في المشروعات القديمة، تبذل ليبيا جهوداً متواصلة لزيادة استخراج احتياطات النفط، بما في ذلك صفقة موقعة بين حكومة الوحدة الموقتة وتركيا لإجراء أنشطة الاستكشاف والإنتاج. كما من المنتظر إحياء أنشطة التنقيب والإنتاج وزيادة الطلب على منصات الحفر في العام 2023.
واستنادا إلى تقرير لمنصة «إنرجي كابيتال آند باور» ستطلق الشركات العالمية الكبرى حملات استكشاف وإعادة تطوير ميدانية في ليبيا بما في ذلك أنشطة لشركة «إكوينور» النرويجية في حقلي حوض مرزوق (إن سي-186 وإن سي-17) في العام الجاري، فضلا عن برامج الاستكشاف الجديدة لشركة «ريبسول» الإسبانية.
ويقدر مرصد «أمن تدفقات الطاقة» الصادر عن معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي في آخر دراسة له ترتيب ليبيا من حيث حصتها العالمية من احتياطات النفط المؤكدة (تقليدي، وصخري) بـ48.2 مليار برميل أي ما يعادل 2.8 % من إجمالي الاحتياطي العالمي والأولى أفريقياً. أما ثروة الغاز المؤكد تقدر بـ 1.5 تريليون متر مكعب، أي الرابعة أفريقياً، بنسبة 0.7 % من احتياطات العالم.
وأكدت الدراسة الفرنسية الصادرة عن المعهد الحكومي أن ليبيا لديها كميات تكفي أكثر من 100 عام من احتياطات النفط، مضيفة: «قد تكون هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم اكتشاف جميع الاحتياطات بعد، إذ يعتبر حوض مرزق غير مكتشف كلياً إلى حد كبير».

هل تنجح ليبيا في الوصول إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً؟
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا
مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون

مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون
مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة

مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة
صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على سرعة التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» ...
بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات
بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع ...
واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني ...
حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى إيطاليا تصرف في 1.9 مليون يورو دون مبرر قانوني
حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى إيطاليا تصرف في 1.9 مليون يورو دون...
جريدة «الوسط»: حراك القاهرة وإسطنبول يطوق مبادرة «الرئاسي»
جريدة «الوسط»: حراك القاهرة وإسطنبول يطوق مبادرة «الرئاسي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
المزيد
«الكهرباء»: صيانة محطة تحويل تراغن
«الكهرباء»: صيانة محطة تحويل تراغن...
هل تنجح ليبيا في الوصول إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً؟
هل تنجح ليبيا في الوصول إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً؟...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا ( الجمعة 6 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا ( الجمعة 6 يناير 2023)...
جريدة «الوسط»: حراك القاهرة وإسطنبول يطوق مبادرة «الرئاسي»
جريدة «الوسط»: حراك القاهرة وإسطنبول يطوق مبادرة «الرئاسي»...
حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى إيطاليا تصرف في 1.9 مليون يورو دون مبرر قانوني
حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى إيطاليا تصرف في 1.9 مليون ......
المزيد