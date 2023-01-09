«الأعلى للأمازيغ»: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الأمازيغية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس الأعلى لأمازيع ليبيا، في بيان اليوم الإثنين، اعتبار الخميس المقبل عطلة لمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (2973).

وقال المجلس إن هذا القرار استنادا لقرارات وحدات الحكم المحلي للمناطق الأمازيغية لسنة 2021. وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى رقم (3) لسنة 2013.

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الخميس عطلة بديلة لرأس السنة

وأوضح البيان أن اليوم الأول للسنة الأمازيغية سيوافق الجمعة 13 يناير، وعليه سيكون الخميس 12 يناير هو يوم العطلة في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته.

وتقدم المجلس بالتهاني إلى «جميع أبناء الأمة الليبية»، متنمنيًا أن تكون السنة الجديدة «سنة خير على الجميع».