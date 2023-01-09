  • Alwasat News
Atwasat

«الأعلى للأمازيغ»: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الأمازيغية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 06:28 مساء
«الأعلى للأمازيغ»: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الأمازيغية
من احتفالات السنة الأمازيغية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد المجلس الأعلى لأمازيع ليبيا، في بيان اليوم الإثنين، اعتبار الخميس المقبل عطلة لمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (2973).

وقال المجلس إن هذا القرار استنادا لقرارات وحدات الحكم المحلي للمناطق الأمازيغية لسنة 2021. وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى رقم (3) لسنة 2013.

- السفير الغاني يزور نالوت ويلتقي عددا من مسؤولي المدينة
- ندوة حول المسار الدستوري وحقوق التبو والطوارق والأمازيغ في طرابلس
- السفيرة البريطانية تلتقي رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا

الخميس عطلة بديلة لرأس السنة 
وأوضح البيان أن اليوم الأول للسنة الأمازيغية سيوافق الجمعة 13 يناير، وعليه سيكون الخميس 12 يناير هو يوم العطلة في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته.

وتقدم المجلس بالتهاني إلى «جميع أبناء الأمة الليبية»، متنمنيًا أن تكون السنة الجديدة «سنة خير على الجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سحب 37 عينة من أهالي المفقودين في بنغازي
سحب 37 عينة من أهالي المفقودين في بنغازي
حكومة الوحدة تبحث تنسيق العمل مع المنظمات الدولية
حكومة الوحدة تبحث تنسيق العمل مع المنظمات الدولية
«الرقابة الإدارية» تنعي موظفا قتل رميًا بالرصاص في طرابلس
«الرقابة الإدارية» تنعي موظفا قتل رميًا بالرصاص في طرابلس
الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي
الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و211 ألف برميل
ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و211 ألف برميل...
مجلس الدولة يعقد لقاء مع تجمع الأحزاب السياسية
مجلس الدولة يعقد لقاء مع تجمع الأحزاب السياسية...
الطرابلسي في إطلاق الخطة الأمنية بطرابلس: البحث الجنائي هو المخول بالقبض على المتهمين (صور)
الطرابلسي في إطلاق الخطة الأمنية بطرابلس: البحث الجنائي هو ......
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس ......
الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي
الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل ......
المزيد