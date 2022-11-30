السفيرة البريطانية تلتقي رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، وفق ما أعلنته في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر».

وأعربت السفيرة البريطانية في تغريدتها عن امتنانها بهذا اللقاء، لافتة إلى أنها استمعت إلى انخراط المجلس مع مختلف الأطراف في أنحاء ليبيا والعمل على دعم حوار وطني شامل، معتبرة أن هذه الجهود تشكل جزءا أساسيا من التغلب على الأزمة الحالية.

- السفيرة البريطانية تلتقي شيوخ قبائل من مختلف أنحاء ليبيا

وأمس الثلاثاء، التقت السفيرة كارولين هورندال مجموعة من شيوخ القبائل من مختلف أنحاء ليبيا، مؤكدة في تغريدة عبر «تويتر» أيضا تأثرها بجهود مشايخ القبائل «الجماعية لتوليد حوار شامل، يضمن سماع جميع الأصوات الليبية».