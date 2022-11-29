السفيرة البريطانية تلتقي شيوخ قبائل من مختلف أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مجموعة من شيوخ القبائل من مختلف أنحاء ليبيا، وفق ما أعلنته في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء.

وأعربت السفيرة البريطانية في تغريدتها عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة تأثرها بجهود مشايخ القبائل «الجماعية لتوليد حوار شامل، يضمن سماع جميع الأصوات الليبية».

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واعتبرت السفيرة البريطانية أن ذلك من شأنه أن «يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والانتخابات الناجحة»، معربة كذلك عن امتنانها لهدية قدمها ضيوفها خلال اللقاء الذي نشرت صوره عبر حسابها على «تويتر».

لقاء السفيرة البريطانية مع مجموعة من شيوخ القبائل من مختلف أنحاء ليبيا. (حساب السفيرة البريطانية على تويتر)

هدية تلقتها السفيرة البريطانية من شيوخ القبائل من مختلف أنحاء ليبيا. (حساب السفيرة البريطانية على تويتر)