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السفير الغاني يزور نالوت ويلتقي عددا من مسؤولي المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 04:12 مساء
السفير الغاني يزور نالوت ويلتقي عددا من مسؤولي المدينة
السفير الغاني يلتقي عددا من أعضاء المجلس البلدي نالوت بمقر البلدية، 14 ديسمبر 2022 (المجلس البلدي نالوت)
alwasat radio

التقى السفير الغاني لدى ليبيا صامويل أدوتي أنوم، عميد وأعضاء المجلس البلدي نالوت أمس الأربعاء، خلال زيارة يقوم بها إلى المدينة.

كما اجتمع السفير مع رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي بو رقيق، ورئيس جامعة نالوت محمد مسعود قنان، ومجلس الأعيان في البلدية، وفق صفحة المجلس البلدي نالوت على موقع «فيسبوك». 

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تعاون اقتصادي بين ليبيا وغانا
وفي أواخر أكتوبر الماضي، أكد صامويل أنوم، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع ليبيا بمختلف المجالات، وحرصها على رفع مستوى التبادل التجاري، وكذلك رغبة الشركات في بلاده دخول السوق الليبية، وعقد شراكة بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية، وذلك عقب لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في العاصمة طرابلس..

ووقتها دعا الحويج إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في ليبيا وغانا تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على تفعيل حركة النقل الجوي للبضائع بالتنسيق مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران، وتسهيل زيارة البعثات التجارية والمستثمرين.

جانب من لقاءات السفير الغاني لدى ليبيا في نالوت، 14 ديسمبر 2022 (المجلس البلدي نالوت)
جانب من لقاءات السفير الغاني لدى ليبيا في نالوت، 14 ديسمبر 2022 (المجلس البلدي نالوت)
جانب من لقاءات السفير الغاني لدى ليبيا في نالوت، 14 ديسمبر 2022 (المجلس البلدي نالوت)
جانب من لقاءات السفير الغاني لدى ليبيا في نالوت، 14 ديسمبر 2022 (المجلس البلدي نالوت)
جانب من زيارة السفير الغاني لدى ليبيا لبلدية نالوت، 14 ديسمبر 2022 (المجلس البلدي نالوت)
جانب من زيارة السفير الغاني لدى ليبيا لبلدية نالوت، 14 ديسمبر 2022 (المجلس البلدي نالوت)
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