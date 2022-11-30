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اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي نالوت وقابس التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 08:48 مساء
اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي نالوت وقابس التونسية
جانب من توقيع اتفاقية التعاون (صفحة جامعة نالوت على فيسبوك)
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وقعت جامعة نالوت الليبية وجامعة قابس التونسية اتفاقية تعاون مشترك في مجال التعليم والبحث العلمي، تشمل سبعة مجالات، منها إقامة برامج تدريبية مشتركة، والتعاون في مجال الدراسات العليا، وتخطيط وتنفيذ بحوث علمية مشتركة.

وتضمنت بنود الاتفاقية تنظيم مشترك للندوات والمؤتمرات والتظاهرات العلمية، وتبادل إيفاد الأساتذة والموظفين والطلبة من الجامعتين، والاشتراك في إصدار المطبوعات العلمية والمراجع والمصادر البيبليوغرافية والمعارف، والمواد الإعلامية وغيرها من المواد التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى التعاون في مجال تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية في المراحل المختلفة بما يتناسب مع سوق العمل.

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قام بالتوقيع على الاتفاقية صباح اليوم الأربعاء بالجمهورية التونسية، كل من رئيس جامعة نالوت، الدكتور محمد مسعود قنان، ورئيس جامعة قابس، الدكتور كمال عبد الرحيم، وذلك بحضور وكيل جامعة نالوت للشؤون العلمية، الدكتور صالح سعيد العلوي، ومدير مركز التدريب والدراسات، الدكتور سعيد محمد ورغ، ومدير مكتب التعاون الدولي، الدكتور طارق محمد يرو، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن الاتفاقية تأتي من أجل توطيد أواصر التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية الليبية والتونسية للرقي بمستوى العملية التعليمية والبحثية، وانطلاقا من طبيعة العمل المشترك التي تجمع هذه المؤسسات باعتبارها هيئات علمية تختص بالتعليم الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي، ودفعها نحو التطور والتقدم.

جانب من توقيع اتفاقية التعاون (صفحة جامعة نالوت على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون (صفحة جامعة نالوت على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون (صفحة جامعة نالوت على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون (صفحة جامعة نالوت على فيسبوك)
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