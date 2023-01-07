حكومة الدبيبة: فتح مظاريف مناقصات الخدمات العامة الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتزامها فتح مظاريف مناقصات الخدمات العامة التي جرى الإعلان عنها عبر منصة «المشتريات الحكومية»، الأربعاء المقبل (12 يناير 2023).

وأوضحت الحكومة في بيان، اليوم السبت، أن فتح المظاريف يأتي بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن موعد الفتح سيكون عند الثانية عشرة ظهرا.

وأضافت: «هذه هي الخطوة الأولى في مشروع العمل من خلال منصة المشتريات الحكومية».

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إصدار لائحة المشتريات الحكومية

وفي أول اجتماع لمجلس وزراء حكومة الدبيبة خلال العام 2023، الإثنين الماضي، وافق المجلس على إصدار لائحة المشتريات الحكومية «التي ستكون أحكامها جزءا لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار رقم 563 لعام 2007م».

كما اعتمد المجلس توزيع مخصصات الباب الثالث (التنمية) والتي سيجري إنفاقها على مشروعات محددة «وموزعة توزيعا عادلا على المناطق المختلفة في ليبيا»، وفق الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.