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حكومة الوحدة: بدء إعلان عطاءات السفرجة والنظافة عبر منصة المشتريات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 02:27 مساء
حكومة الوحدة: بدء إعلان عطاءات السفرجة والنظافة عبر منصة المشتريات الحكومية
اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمناقشة تفعيل منصة المشتريات الحكومية، 20 ديسمبر 2022، (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء إعلان عطاءات السفرجة والنظافة العامة لجميع الوزارات، والمؤسسات العامة للعام المقبل، وذلك عبر منصة المشتريات الحكومية، واعتبار جميع العقود الحالية منتهية، مع الالتزام بمواصفات واحدة في إعلان العطاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، لمتابعة الإجراءات المتخذة من الوزارات، والجهات التابعة لتنفيذ منشور رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، حول الإنفاق الحكومي وتفعيل منصة المشتريات، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما ستحدد تلك الجهات بنود الباب الثاني من العطاءات، وتشمل المواصفات والأسعار النمطية، مع اعتبار العام 2023، عام إجراءات مالية عالية الإفصاح والشفافية من خلال المنصة، وفق البيان.

إطلاق نظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية
حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة المتابعة لمجلس الوزراء، ومديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات.

- الدبيبة يوجه الجهات الحكومية ببدء مرحلة تجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية

وفي السادس من نوفمبر الماضي، وجه الدبيبة ببدء عمل المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، وذلك في العام 2023، حيث يكفل النظام الجديد إعلان الجهات الحكومية عن عطاءاتها ومشترياتها والمواصفات الفنية الخاصة بها بما يمكن الموردين من الاطلاع عليها للتقديم فيها، «ويحقق المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويسهم في الحد من ظاهرة الفساد على نحو واسع»، وفق حكومة الوحدة.

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