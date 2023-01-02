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حكومة الدبيبة: إحالة قوائم المعينين في مؤسسة النفط إلى وزارة المالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 06:28 مساء
حكومة الدبيبة: إحالة قوائم المعينين في مؤسسة النفط إلى وزارة المالية
الدبيبة خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته، الإثنين، 2 يناير 2023 (حكومة الدبيبة)
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وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على إحالة قوائم الخريجين الذين جرى تعيينهم في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها إلى وزارة المالية. 

وقال الناطق باسم المجلس محمد حمودة إن هذه الموافقة جرت في الاجتماع الوزاري الأول للمجلس في العام 2023، مضيفًا أن إحالة القوائم إلى وزارة المالية هدفه استكمال الإجراءات وإصدار أرقام مالية لهؤلاء المعينين، الذين سيجري إخضاعهم لبرنامج شامل لتقييم الخريجين وتدريبهم وفق احتياجات المؤسسة والشركات التابعة لها.

ونشرت مؤسسة النفط أمس الأحد قوائم بأسماء 1435 شخصًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية، وقالت إنه سييجري تعيين عدد من هؤلاء بعد الالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج رفع الكفاءة المخطط لها من قبل المؤسسة.

الموافقة على إصدار لائحة المشتريات الحكومية
كما وافق المجلس على إصدار لائحة المشتريات الحكومية «التي ستكون أحكامها جزءاً لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار رقم 563 لعام 2007م»، وفق حمودة.

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اعتماد توزيع مخصصات باب التنمية على مشروعات محددة
وأضاف حمودة أن المجلس اعتمد توزيع مخصصات الباب الثالث (التنمية) والتي سيتم إنفاقها على مشروعات محددة «وموزعة توزيع عادل على المناطق المختلفة في ليبيا».

وجرى منح الإذن لوزارة الشباب بإبرام اتفاقية تعاون مع نظيرتها الصربية بهدف تعزيز تنمية الموارد البشرية، فضلًا عن الموافقة على إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية «يونيسك»و لعام 2003م والخاصة بصون وحماية التراث اللامادي والانضمام الكامل لهذه الاتفاقية «التي تسمح بتسجيل التراث الليبي على قوائم التراث العالمي».

جانب من اجتماع مجلس وزراء حكومة الدبيبة، الإثنين، 2 يناير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع مجلس وزراء حكومة الدبيبة، الإثنين، 2 يناير 2023 (حكومة الدبيبة)
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