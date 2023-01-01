مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، تعيين عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية.

ونشرت المؤسسة كشوف بأسماء 1435 خريجًا ممن جرى تعيينهم، مطالبة إياهم بالتواصل مع مكتب التنسيق والمتابعة للالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج رفع الكفاءة المخطط لها من قبل المؤسسة.

مؤسسة النفط تطلب ممن لم ترد أسماؤهم في الكشوفات التواصل معها

كما دعتهم إلى الدخول إلى منصة قيد الخريجين على الصفحة الرسمية للمؤسسة http://registration.noc.ly وتعبئة البيانات المطلوبة على المنصة.

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وقالت إنه على خريجي التخصصات النفطية من الجامعات والمعاهد العليا العامة الذين لم ترد أسماؤهم في الكشوفات التواصل على الإيميل: [email protected] ، وإرسال عدد من الوثائق.

ومن بين هذه الوثائق: إفادة بالمؤهل العلمي، وإفادة بالرقم الوطني، وصورة جواز السفر، ورقم الهاتف المحمول وعنوان السكن؛ وكل لإدراجهم بالكشوفات بعد التأكد من بياناتهم.



للإطلاع على الكشوف .. اضغط هنا