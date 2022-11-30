ربع مليون باحث عن العمل في ليبيا.. ونسب البطالة بين 19% و30%

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ عدد الباحثين عن العمل في ليبيا ربع مليون شخص (250 ألفًا) سجلوا بياناتهم بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إذ انخفض العدد من 340 ألفًا في السنوات الماضية، وذلك حسب الناطق باسم وزارة العمل عبدالقادر أبو شناف.

جاء ذلك في تقرير لقناة «الوسط» (Wtv)، أذيع عبر برنامج «اقتصاد بلس»، إذ أضاف أبو شناف، أن تلك الإحصائيات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق بشكل رسمي، منوهًا أنه لا توجد نسب دقيقة لمعدلات البطالة في ليبيا.

نسب البطالة في ليبيا

ووفق الإحصاءات المتفاوتة تتراوح نسب البطالة بين 19% و30%، بينما تختلف أنواع البطالة، بين مَن لا يجد عملًا على الإطلاق (بطالة صريحة)، ومَن يحصل على راتب ومقيد على وظيفة حكومية دون أن يعمل بشكل فعلي أو منتج (البطالة المقنعة).

- احتفالية بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. والماقوري: نسعى لنشر ثقافة العمل الحر

- وزارة العمل توقف منح أذونات مزاولة التدريب في المهن الطبية

- العابد يطلع المنفي على خطوات وزارة العمل بشأن الإفراجات المالية

وأضاف البرنامج أن القطاع العام يعاني من التكدس الوظيفي، إذ يبلغ عدد العاملين في الدولة 2.4 مليون موظف حكومي، من بين 7.4 ملايين نسمة، هم عدد السكان.

وأشار إلى أن هناك 100 ألف خريج سنويًا في ليبيا، بينما يبلغ معدل الفقر 42% وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فيما تسبب الفقر في بحث المواطنين عن عمل إضافي.

2.4 مليون موظف حكومي.. وشباب الجماعات المسلحة قيد الإدماج

وفي نهاية يونيو الماضي، قال وزير العمل علي العابد، إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بالمنظومة تقلص من 340 ألفًا إلى 220 ألف باحث، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين في الدولة يفوق مليونين و400 ألف موظف.

وتحدث الوزير عن برامج تدريب المواطنين مع الشركات الأجنبية وإدماجهم في القطاع الخاص في جميع مناطق ليبيا، حيث توجد خطة لتدريب الباحثين عن العمل في ثلاثة مواقع، الأول مصنع الحديد والصلب بمصراتة، والثاني مركز رفع الكفاءة بالزاوية، والثالث مركز تدريب مشروع النهر الصناعي في بنغازي.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أطلقت الوزارة مبادرة تستهدف تأهيل وإعادة إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في صفوف العمل.