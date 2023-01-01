بعد مطابقتها بالجدول الموحد.. إحالة بيانات 28 ألف من موظفي البلديات إلى وزارة المالية

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «بيانات 28000 موظف من موظفي البلديات إلى وزارة المالية بعد مطابقتها بالجدول الموحد» وفق ما أعلنته مساء اليوم الأحد.

ودعت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» كافة البلديات إلى ضرورة تعجيل إدخال بيانات المطابقة على منظومة شؤون الوظيفة المحلية بالوزارة لاستكمال إجراءاتها.

- الحكم المحلي تسوي أوضاع 5 آلاف موظف في البلديات

تسوية أوضاع 5 آلاف موظف بالبلديات

وأصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي 27 قرارًا بتسوية الأوضاع الوظيفية لـ5 آلاف موظف سابق بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات. وقالت الوزارة في بيان أمس السبت إن «إجمالي قرارات التسوية أصبح 57 قرارا لـ8450 موظفًا».

كما دعت وزارة الحكم المحلي كافة البلديات إلى «ضرورة تعجيل إرسال محاضر اجتماع لجان شؤون الموظفي بالبلديات لموظفي كل من (شركات الخدمات العامة سابقًا، والقطاعات المنقولة، والبلديات)».