الحكم المحلي تسوي أوضاع 5 آلاف موظف في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي 27 قرارا بتسوية الأوضاع الوظيفية لـ 5 آلاف موظفًا سابقًا بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات. وقالت الوزارة في بيان إن «إجمالي قرارات التسوية أصبح 57 قرارا لـ8450 موظف».

ودعت وزارة الحكم المحلي كافه البلديات إلى «ضرورة تعجيل إرسال محاضر اجتماع لجان شؤون الموظفي بالبلديات لموظفي كل من (شركات الخدمات العامة سابقاً، والقطاعات المنقولة، والبلديات)».

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خطاب إلى عمداء البلديات في مارس الماضي

وفي مارس الماضي، وجه وزير الحكم المحلي خطابا إلى عمداء البلديات بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالشركات العامة لخدمات النظافة والمتعينين بالبلديات.

ودعا التومي في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2022 عمداء البلديات إلى الإيعاز للجان شؤون الموظفين لاستلام الملفات الوظيفية للمعينين بالقرارات المحالة لعمداء كل بلدية ودراستها وتسوية أوضاعهم الوظيفية، وإحالة محضر الاجتماع الخاص بالتسوية صدار قرارات التسوية الوظيفية لإحالتها إلى وزارة المالية وطلب التفويضات المالية الخاصة بهم بالباب الأول.