التومي يتفقد منسوب المياه في سد المجنين

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي منسوب المياه في سد وادي المجنين، واطمأن إلى قدرة السد على استيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لبلديات أبوسليم والسايح وسوق الخميس واسبيعة، للوقوف على الإجراءات المتخذة لمواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه نتيجة الأمطار المتساقطة خلال الفترة الأخيرة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

مديرية أمن النواحي الأربع تنفي تضرر سد المجنين

ويوم الإثنين الماضي، نفت مديرية أمن النواحي الأربع، ما تداولته صفحات بمواقع التواصل حول «انهيار سد المجنين»، واصفة تلك الأنباء بـ«الشائعات والأكاذيب».

- مديرية أمن النواحي تنفي انهيار سد وادي المجنين

ونقلت المديرية عن رئيس مركز شرطة العواتة والمهندس المشرف على السد، أن «سد وادي المجنين في حالة ممتازة ولم يصل منسوب المياه حتى نصف مخزون السد»، واستوعب كميات مياه الأمطار التي وصلته منذ مطلع الأسبوع الجاري.