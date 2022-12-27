اجتماع لمتابعة إجراءات انطلاق منصة المشتريات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد اليوم الثلاثاء في ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اجتماع لمتابعة إجراءات انطلاق عمل منصة المشتريات الحكومية، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة.

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اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية

وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنظيمية والقانونية لانطلاق العمل بالمنصة، ومناقشة اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، ومراجعة كراسة المواصفات الموحدة المعتمدة لبنود المشتريات والأسعار النمطية المعتمدة لها.

وأفاد بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن مندوبي ديوان المحاسبة أشادوا بأهمية الملف الذي يُعدّ استكماله وإنجازه إضافةً في ملف الإفصاح والشفافية.

وأكّد الحاضرون ضرورة الإعلان عن العطاءات والمشتريات وتوحيد الأسعار وتحديد مواصفاتها خلال العام المقبل 2023، بحسب تعليمات رئيس الحكومة.