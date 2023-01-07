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بالصور.. إزالة مفرقعات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 10:34 صباحا
بالصور.. إزالة مفرقعات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو
من إزالة مفرقعات لمخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو. «هيئة السلامة الوطنية»
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أعلنت هيئة السلامة الوطنية في الواحات عن إزالة مخلفات حربية من الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس الجمعة، أن الفرقة الفنية بمكتب المفرقعات في الواحات أزالت 25 قذيفة مدفعية بمزرعة أحد المواطنين في منطقة جالو.

تجميع ونقل المفرقعات إلى مكان التخزين
وأشار البيان إلى «تجميع وتأمين المفرقعات ونقلها إلى مكان التخزين حتى يتم إتلافها لاحقا». وهذه هي الحالة الثانية لاكتشاف مفرقعات من الحرب العالمية الثانية خلال ثلاثة أشهر.

- تفجير لغم بحري من مخلفات الحرب العالمية الثانية بمنطقة النقازة غرب الخمس

ففي أكتوبر الماضي، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن تفجير لغم بحري من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وذلك بمنطقة النقازة غرب مدينة الخمس.

من إزالة مفرقعات لمخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو. «هيئة السلامة الوطنية»
من إزالة مفرقعات لمخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو. «هيئة السلامة الوطنية»
من إزالة مفرقعات لمخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو. «هيئة السلامة الوطنية»
من إزالة مفرقعات لمخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو. «هيئة السلامة الوطنية»
من إزالة مفرقعات لمخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو. «هيئة السلامة الوطنية»
من إزالة مفرقعات لمخلفات الحرب العالمية الثانية في جالو. «هيئة السلامة الوطنية»
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