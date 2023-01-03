ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص من خارج المدينة اعتاد سرقة الأسلاك الكهربائية من المزارع جنوب صبراتة.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن المتهم «اعترف بقيامه بعديد الوقائع المقيدة ضد مجهول»، وفق الصفحة الرسمية لمديرية أمن صبراتة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

آلات إعادة تدوير الأسلاك المسروقة

وبعد التنسيق مع النيابة العامة، جرت مداهمة المكان الذي كان ييبيع المتهم الأسلاك المسروقة له، وحسب المديرية، فإن المكان منزل قديم بأحد المدن المجاورة، يحتوي على آلات تستخدم لإعادة تدوير جميع أنواع الأسلاك الكهربائية، وتديره امرأة عربية الجنسية مع عدد من العمالة من جنسيات مختلفة.

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وضبطت بداخل المنزل كميات كبيرة جدا من الأسلاك المقطوعة، وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتحريز المضبوطات لدى قسم البحث الجنائي وتشميع المنزل.

