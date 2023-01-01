نقل عدد من موظفي «الداخلية» إلى مديرية أمن الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نقل عدد من الموظفين من القوة العمومية التابعة لها إلى مديرية أمن الجفارة.

وقالت الوزارة إنها تنفيذًا لقرار وزير الداخلية المكلف بشأن نقل أعضاء للعمل بمديرية أمن الجفارة، اجتمع مدير الأمن العميد عبدالناصر الطيف صباح اليوم الأحد بعدد من الأعضاء المنقولين للعمل بالمديرية.

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وقال الطيف إن القرار «يأتي ضمن خطة عمل وزارة الداخلية لدعم مديريات الأمن بالقوة العمومية ومراكز الشرطة والأقسام التابعة لها باعتبارها القواعد الأساسية لأي عمل أمني يحتاج المواطن».

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كما دعا إلى ضرورة التقيد بالضبط والربط والالتزام بتنفيذ التعليمات بما يخدم المصلحة العامة لأمن الوطن والمواطن، مطالبًا باقي الأعضاء بضرورة الالتحاق بأعمالهم.

موظفون بوزارة الداخلية جرى نقلهم للعمل بمديرية أمن الجفارة. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

موظفون بوزارة الداخلية جرى نقلهم للعمل بمديرية أمن الجفارة. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

موظفون بوزارة الداخلية جرى نقلهم للعمل بمديرية أمن الجفارة. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

موظفون بوزارة الداخلية جرى نقلهم للعمل بمديرية أمن الجفارة. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)