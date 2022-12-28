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الطرابلسي يعرض على وفد أمني إيطالي خطط وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 06:32 مساء
الطرابلسي يعرض على وفد أمني إيطالي خطط وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة
اجتماع الطرابلسي ومسؤولي وزارة الداخلية مع وفد وزارة الداخلية الإيطالية، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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استعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف عماد الطرابلسي على وفد أمني إيطالي «الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية والتداعيات الناجمة عنها»، موضحا عناصر وأهداف الخطة، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وضم الوفد الإيطالي الذي التقى الطرابلسي بمقر إدارة العلاقات والتعاون في طرابلس، مسؤولين من وزارة الداخلية من بينهم قائد عام الشرطة ومدير إدارة الهجرة وعدد من المسؤولين، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

لجنة لتنفيذ خطة وزارة الداخلية بشأن الهجرة
وقالت وزارة الداخلية إن الطرابلسي أكد خلال الاجتماع «على تشكيل لجنة تعمل على تنفيذ محاور الخطة»، وذلك بعدما ناقش مع الجانب الإيطالي آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا وتبادل الرؤى والاستراتيجيات حول مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها ظاهرة تتعدى المستوى الوطني إلى الإقليمي والدولي.

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وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله تبادل الكلمات بين رؤساء الأجهزة والإدارات بالوزارة مع نظرائهم من الجانب الإيطالي، مشيرة إلى أن الكلمات «كانت في مجملها متوافقة بما يخدم المصلحة المشتركة».

اجتماع فني مرتقب بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة
وأشارت الوزارة إلى أن الوفد الإيطالي اتفق مع الجانب الليبي «على تشكيل فريق مماثل من الجانب الإيطالي تمهيداً لعقد اجتماع فني بين الجانبين من شأنه تعزيز التعاون المشترك وتفعيل العمل الثنائي بين البلدين» خاصة بشأن الهجرة، بعدما أثنى على جهود وزارة الداخلية الليبية على مختلف الأصعدة.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي إلى جانب الطرابلسي كل من رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير مكتب الوزير والناطق باسم وزارة الداخلية.

الطرابلسي يتوسط قادة وفد وزارة الداخلية الإيطالية، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي يتوسط قادة وفد وزارة الداخلية الإيطالية، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي يعرض على وفد أمني إيطالي خطط وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة
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