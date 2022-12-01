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كتي: ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 08:51 مساء
كتي: ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة
وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي. (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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أكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، أن ليبيا «لن تكون شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة» غير الشرعية، داعيا الدول إلى التعاون لوقف تدفقات الهجرة «بعيدا عن الانتهازية».

وقال كتي في تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الخميس، إن ليبيا «تنسق مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية بشأن قضية الهجرة من خلال آليات واضحة»، مشيرا إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية «معقد وله العديد من الجوانب ويتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان. بالنسبة لنا، إنها مسألة أمن قومي».

موقف ليبيا من قضية الهجرة
وأوضح كتي في تصريحه موقف ليبيا من قضية الهجرة، حتى قبل العام 2011 «كان موقفنا دائمًا يتمثل في تنمية بلدان المنشأ، وخلق فرص عمل بمشاريع تمولها الدول الأوروبية، دون وضع المهاجرين في بلدان العبور»، مضيفا أن «ليبيا تعتبر نفسها لجميع المقاصد والأغراض بلد عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، حتى لو أصبحت في كثير من الأحيان بلد المقصد».

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وشدد كتي على ضرورة أن «تتعاون الدول بقوة لوضع حد لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ولكن بعيدًا عن الانتهازية، لأن هذا الملف حساس، وعرضة للفساد والأفعال غير المشروعة من قبل بعض الدول»، مؤكدا أن «التنسيق جار مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية حول قضية الهجرة».

التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل بشأن الهجرة
وشارك كتي قبل أسبوعين في مرتمر إقليمي أقيم في العاصمة التونسية برعاية الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين ليبيا ودول الساحل من أجل معالجة قضية الهجرة، بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن دول الساحل الخمس وليبيا والاتحاد الأوروبي.

ودعا المشاركون في مؤتمر التعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا إلى اتباع «نهج شامل وتشاركي» لضمان الحفاظ على حدود آمنة في المنطقة، مع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل عبر الحدود، وتأكيد أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق الحدودية، وفق البيان الختامي للمؤتمر.

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