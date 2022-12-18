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الطرابلسي يطلب دعمًا إيطاليًا لخطة وزارة الداخلية بشأن مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 06:53 مساء
الطرابلسي يطلب دعمًا إيطاليًا لخطة وزارة الداخلية بشأن مكافحة الهجرة
لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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طلب وكيل عام وزارة الداخلية المكلف بتسيير شؤون الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، دعمًا إيطاليًا لخطة الوزارة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أعدتها لجنة من مكونات الوزارة المختصة.

واستقبل الطرابلسي، اليوم الأحد، بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والمستشار السياسي والقنصل العام ومعاون المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومندوبين عن مكتب الوزير ومكتب الاتصال والتعاون الدولي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة العديد من المحاور المشتركة والتي كان أبرزها ملفا الأمن والهجرة غير الشرعية وتداعياتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب على البلدين.

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خطة وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة
وأشار الطرابلسي خلال اللقاء «إلى تشكيل لجنة من مكونات الوزارة المختصة عدت خطة من أربعة مرتكزات تبدأ من حماية (الحدود - الصحراء - المدن - البحر) يمكن العمل المشترك عليها ليكون لها الأثر الإيجابي على أرض الواقع»، لافتًا إلى أن «هذا يحتاج إلى دعم لجهود الوزارة في هذا الشأن» وفق وزارة الداخلية.

ودعا الطرابلسي إلى عودة الشركات الإيطالية للعمل داخل ليبيا في ظل تحسن الوضع الأمني، مثنيًا على عمل السفارة الإيطالية من داخل الأراضي الليبية، حاثًا كذلك السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي «على تقديم تسهيلات أكبر لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، والعمل على رفع كفاءة وتعزيز قدرات الكوادر الشرطية الليبية».

وأضافت وزارة الداخلية أن السفير الإيطالي أكد من جانبه عمق العلاقة بين البلدين، وقال «إن موقف الحكومة الإيطالية يتوافق تمامًا مع الموقف الليبي في العديد من الموضوعات المهمة». مؤكدًا أهمية تفعيل التواصل بشكل أكبر بين الطرفين من أجل العمل المشترك بما يصب في صالح الجانبين.

لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الأحد 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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