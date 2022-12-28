أبوزريبة يفتتح مركز شرطة ودان التابع لمديرية أمن الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، مركز شرطة ودان التابع لمديرية أمن الجفرة وسط ليبيا، كما التقى عددا من حكماء وأعيان وأهالي المنطقة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

ووصل أبوزريبة رفقة وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب نصر شرح البال في وقت سابق اليوم إلى بلدية الجفرة رفقة عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

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وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة أن أبوزريبة استمع خلال الزيارة إلى طلبات حكماء وأعيان وأهالي ودان الذين شكروا اهتمامه بمشاكلهم والعمل على تقديم الحلول السريعة لها، ونظموا مأدبة إفطار احتفاء بالزيارة.

وقال المكتب الإعلامي إن أبوزريبة اطلع خلال الزيارة على الأوضاع الأمنية بمدينة ودان خاصة بعد الانتهاء من تجديد مركز الشرطة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مساعيه وخطة الوزارة للارتقاء بالمؤسسة الأمنية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسيادة البلاد.

اجتماع أبوزريبة والوفد المرافق له إلى بلدية الجفرة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

اجتماع أبوزريبة والوفد المرافق له إلى بلدية الجفرة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

اجتماع أبوزريبة والوفد المرافق له إلى بلدية الجفرة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

اجتماع أبوزريبة والوفد المرافق له إلى بلدية الجفرة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)