باشاغا يبحث مع أبوزريبة إنشاء كلية لضباط الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، متطلبات إنشاء كلية لضباط الشرطة مع التركيز على قبول منتسبين من المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع وزير الداخلية عصام أبوزريبة، وذلك بمقر رئاسة الحكومة في مدينة سرت، حيث تطرقا إلى الشروع في دورة جديدة للضباط والأفراد، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وتناول اللقاء كذلك، زيادة التركيز على توفير الأمن في المنافذ الحدودية والعمل على حلحلة المشكلات الموجودة بها، والحد من عمليات التهريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.