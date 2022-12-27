«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، التي من شأنها المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.

ويجري العمرة الجسيمة فنيو ومهندسو الشركة بالتعاون مع مهندسي شركة «GE» الألمانية، وفق بيان مقتضب نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الشركة إن العمرة تأتي «في إطار الجهود المتواصلة والمضنية التي تقوم بها الإدارة العليا للشركة لمتابعة وصيانة باقي وحدات التوليد التي جرى إيقافها لأسباب فنية وانتهاء الساعات المحددة للعمل».

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس (الشركة العامة للكهرباء)

محطة كهرباء الخمس (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس (الشركة العامة للكهرباء)