صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء «آبار مجي» جهد «11ك.ف» في مدينة ترهونة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن المحطة عملت دون أجهزة وقاية لفترة طويلة ما تسبب في تهالكها، لافتة إلى أن فنيي دائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع طرابلس نجحوا في إعادة تأهيلها وصيانتها، وحسب البيان، فقد شملت الصيانة تركيب خلايا ضغط عالٍ، وصيانة قواطع، وشحن وقاية، وقد جرى تشغيل المحطة بكفاءة.

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وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادًا للذروة الشتوية، والأربعاء، أعلنت الشركة إجراء أعمال شحن وتحميل محطة تحويل «11/30 ك.ف» العزيزية؛ وذلك في إطار سعيها لتطوير وتحسين أداء الشبكة الكهربائية.

من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء في ترهونة، 22 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)