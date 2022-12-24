«الكهرباء»: صيانة كابل مغذي لمحطة رأس لانوف السكنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تمكن فرق الصيانة بقسم الكوابل التابع لدائرة صيانة الجهد المتوسط سرت من معالجة عطب بكابل مغذي لمحطة رأس لانوف السكنية.

ويتعلق الأمر بمحطة من نوع «3×240مم2» جهد «30 ك. ف»، وجرت أعمال الصيانة بالتعاون مع شركة رأس لانوف، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

- صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء في ترهونة

وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادًا للذروة الشتوية، والخميس، أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء «آبار مجي» جهد «11ك.ف» في مدينة ترهونة.



من أعمال صيانة كابل مغذي لمحطة رأس لانوف السكنية، 24 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كابل مغذي لمحطة رأس لانوف السكنية، 24 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)