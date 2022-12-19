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وفد الاتحاد الأفريقي في ليبيا يختتم زيارته إلى سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 19 ديسمبر 2022, 09:35 مساء
وفد الاتحاد الأفريقي في ليبيا يختتم زيارته إلى سبها
اجتماع مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات مع عدد من الأعيان والحكماء بالمنطقة الجنوبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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اختتم وفد الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، اليوم الإثنين، زيارته إلى مدينة سبها التي بدأها أمس الأحد للقاء عمداء البلديات وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية في إطار التحضيرات الجارية للمؤتمر المزمع عقده للمصالحة الوطنية الشاملة.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات لـ«بوابة الوسط» إن زيارتهم إلى مدينة سبها كانت «من أروع الزيارات التي قمنا بها حتى الآن في ليبيا»، موضحا أنهم التقوا على مدى يومين الكثير من الأعيان والمشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية والإدارة المحلية بالمنطقة الجنوبية.

لقاءات الوفد الأفريقي مع فعاليات المنطقة الجنوبية
ووصف اللبات لقاءات الوفد الأفريقي مع فعاليات المنطقة الجنوبية بأنها شهدت «أحاديث صريحة بشكل تام عن المصالحة»، مشيرا إلى أنه جرى إطلاعهم على المبادئ الحاكمة لمقاربة الاتحاد الأفريقي ومساهمته مع المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

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وأكد اللبات أن وفد الاتحاد الأفريقي شرح في سبها خطة العمل المتعلقة بالاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي تقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2023، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الأكبر «الليبي - الليبي» للمصالحة الوطنية، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي يأمل انعقاده خلال النصف الأول من العام المقبل.

ردود الأفعال بشأن زيارة الوفد الأفريقي إلى سبها
وأضاف اللبات أن وفد الاتحاد الأفريقي حظي بحفاوة بالغة من جميع السلطات الإدارية والسياسية والعسكرية في سبها، والتي أمنت اجتماعاتهم وأعطتهم الحرية التامة للقاء الراغبين في مقابلة الوفد، معتبرا الزيارة «ناجحة بكل امتياز».

وذكر مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية في تصريحه إلى «بوابة الوسط» أن ردود الأفعال التي تلقاها الوفد الأفريقي في سبها «كانت مجمعة على أنهم المعنيون بعملية المصالحة وأول المستفيدين منها لأنهم أكثر المتضررين من غيابها».

اجتماع مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات مع عدد من الأعيان والحكماء بالمنطقة الجنوبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات مع عدد من الأعيان والحكماء بالمنطقة الجنوبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات مع عدد من الأعيان والحكماء بالمنطقة الجنوبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات مع عدد من الأعيان والحكماء بالمنطقة الجنوبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات مع عدد من الأعيان والحكماء بالمنطقة الجنوبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة في ليبيا محمد حسن اللبات مع عدد من الأعيان والحكماء بالمنطقة الجنوبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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