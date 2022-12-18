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وزير خارجية الكونغو: جئنا سبها للدفع بخارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الليبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 18 ديسمبر 2022, 09:54 مساء
وزير خارجية الكونغو: جئنا سبها للدفع بخارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الليبية
وزير خارجية الكونغو برازافيل خلال حديثه للصحفيين عقب اجتماعه والوفد الأفريقي مع عدد من عمداء بلديات الجنوب في سبها، الأحد 18 ديسمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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أكد مبعوث الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلو جاكوسو، أن وفد الاتحاد الأفريقي زار مدينة سبها، اليوم الأحد، «من أجل الدفع بخارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية» في ليبيا، معربًا عن قناعته بأهميتها لتمكين ليبيا من تحاوز الصعاب.

ووصل جاكوسو مدينة سبها، ظهر اليوم، رفقة وفد ضم المستشار الاستراتيجي ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا رئيس مكتب الاتصال بتونس وحيدة العياري حرم سكاج، وسفير الكونغو برازافيل لدى ليبيا.

اجتماع الوفد الأفريقي مع عمداء بلديات الجنوب في سبها
وعقد الوفد الأفريقي برئاسة وزير الخارجية الكونغولي فور وصوله إلى مدينة سبها، اجتماعًا موسعًا مع عدد من عمداء البلديات في المنطقة الجنوبية بمقر ديوان المجلس البلدي سبها، بحسب ما أعلنته بلدية بنت بية في وقت سابق اليوم.

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وقال جاكوسو خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع «نحن هنا فى مدينة سبها العظيمة والتي تعتبر عاصمة فزان تاربخيًا من أجل الدفع بخارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وذلك لأننا مقتنعون بأن المصالحة الوطنية هي العامل الأساسي لتجاوز كل الصعاب في الأزمة الليبية الراهنة وبناء مستقبل ليبيا الزاهر...».

مبادئ خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الليبية
وأكد جاكوسو أن الاتحاد الأفريقي «وضع فى هذه المقاربة وخارطة الطريق عدة مبادئ من أهمها عدم الإقصاء وإشراك جميع الليبيين فى المصالحة»، موضحًا أن «هذه المبادئ الأساسية تضمن تحكم الليبيين بمصير بلادهم لوحدهم كما تؤكد الرفض الكامل لكل تدخل أجنبي فى الشأن الليبي الداخلي».

وأضاف وزير الخارجية الكونغولي أن «الكل أو العالم أو أفريقيا مقتنع أن الحل سوف يأتي من ليبيا وليبيا بلد أفريقي وعملت وتعمل ما بوسعها من أجل القارة الأفريقية»، مبديًا تفاؤله بأنه والمستشار الاستراتيجي ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، سيعملان ما بوسعهما من قوة من أجل تحقيق المصالحة الليبية الشاملة.

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