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اللجنة الاستشارية تحدد موعد الاجتماع التحضيري المرتقب للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 05:48 مساء
اللجنة الاستشارية تحدد موعد الاجتماع التحضيري المرتقب للمصالحة الوطنية
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة اللافي بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل ووفد الاتحاد الأفريقي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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حددت اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية موقع انعقاد الاجتماع التحضيري المرتقب لمؤتمر المصالحة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2023، في مدينة طرابلس، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء الإعلان عقب اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي صباح اليوم الأحد في طرابلس، بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية.

الخطوات العملية للجنة الاستشارية لمشروع المصالحة
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش الخطوات العملية التي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها الأخيرة، لانعقاد الاجتماع التحضيري للمصالحة الوطنية، ووضع كل المقترحات المتفق بشأنها موضوع التنفيذ، بما يعزز نجاح هذا المشروع الوطني، وتهيئة كل أسباب النجاح له.

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وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه «تقرر انعقاد الاجتماع التحضيري خلال الفترة من 8 وحتى 12 يناير المقبل في مدينة طرابلس، والتأكيد على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاختيار ممثليها للاجتماع الذي سيضم كل مكونات الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف».

اللافي يشيد بالدعم الأفريقي والأممي للمصالحة الليبية
اللافي رحب في مستهل الاجتماع بوزير خارجية الكونغو والوفد المرافق له، مثمنًا دور الاتحاد الأفريقي في مساندته لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية في مسارات المصالحة الوطنية.

وأشاد اللافي بدور الأطراف الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدًا في الوقت ذاته على دور الكفاءات والخبرات الوطنية التي أعدت المشروع، لتجاوز الأزمة الراهنة، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، أكد بدوره الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية، معبرًا عن التزام دول الاتحاد بمساعدة ليبيا في هذا الملف بالخبرة والاستشارات، ودعمه لخطوة المجلس الرئاسي، بتنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة، تمهد الطريق لإنجاز كل استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها المصالحة.

اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة اللافي بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل ووفد الاتحاد الأفريقي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة اللافي بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل ووفد الاتحاد الأفريقي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة اللافي بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل ووفد الاتحاد الأفريقي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة اللافي بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل ووفد الاتحاد الأفريقي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة اللافي بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل ووفد الاتحاد الأفريقي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة اللافي بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل ووفد الاتحاد الأفريقي، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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