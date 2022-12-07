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تبون يؤكد دعم الجزائر لممثل الاتحاد الأفريقي من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 04:31 مساء
تبون يؤكد دعم الجزائر لممثل الاتحاد الأفريقي من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا
تبون ورئيس الكونغو برازافيل دينس ساسو نغيسو. (الرئاسة الجزائرية)
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أكد الرئيس عبدالمجيد تبون «دعم الجزائر ووقوفها إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي، من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا»، متمنًيا له «التوفيق، في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات» وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.

جاء تأكيد تبون خلال اتصال هاتفي تحدث خلاله مع رئيس الكونغو برازافيل واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا دونيس ساسو نغيسو، اليوم الأربعاء، حول واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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جهود الاتحاد الأفريقي في ليبيا
وتنطلق الجهود الأفريقية لحلحلة الملف الليبي، من الإعداد لعقد مؤتمر مصالحة في ليبيا، وفق ما أكده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، الذي دعا في تصريحات سابقة إلى ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاختيار من يدير شؤون البلاد، منوهاً بأن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل.

وتجري اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا برئاسة الكونغو برازافيل مشاورات متعددة الأطراف داخل وخارج ليبيا من أجل حشد الدعم اللازم لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

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