المشري يبحث مع سفير فرنسا إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، ما جاء في الإحاطة الأخيرة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن.

كما تناول اللقاء، الذي جرى اليوم الإثنين، مستجدات الوضع في ليبيا، حسب تغريدة السفير الفرنسي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

إحاطة باتيلي

ودعا باتيلي، في إحاطته خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، بممارسة الضغط على القادة السياسيين في ليبيا للإسراع من إعداد قاعدة دستورية، لافتا إلى إمكانية اللجوء لحلول بديلة في حال عدم توصل رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق في هذا الملف.

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وكشف المبعوث الأممي لقاء مرتقبا سيجمع بين الطرفين، إضافة إلى المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنه يجري التجهيز لعقده في ليبيا، «لإعطاء صورة إيجابية للمواطنين عن التئام جروح المجتمع»، كما أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن الاجتماع «للحصول على أقصى درجة ممكنة من الدعم للعملية الانتخابية».