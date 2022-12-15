قدور: سنكلف مكتب محاماة دولي للدفاع عن أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، إن الوزارة ستكلف مكتب محاماة دوليًا للدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المحتجز في الولايات المتحدة على خلفية تورطه المزعوم بقضية «لوكربي».

وأضاف أن الوزارة ستطلب من المكتب استبيان الطريقة التي بموجبها جرت عملية تسليم أبوعجيلة، ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية، حسب ما جاء على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ودعا قدور، الكفاءات القانونية الليبية إلى المساهمة مع مكتب المحاماة المكلف والتنسيق معه بالخصوص فور اختياره.

النائب العام يعلن فتح تحقيق في واقعة تسليم أبوعجيلة

وأعلن النائب العام الصديق الصور، أمس الأربعاء، فتح تحقيق في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة «دون إجراءات قانونية»، قائلًا إن الشكوى بهذا الخصوص عرضت على النيابة، والأمر محل التحقيق، وستعلن نتائج التحقيقات في حينه.

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ومثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء الماضي، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

وجاء مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.